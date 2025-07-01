Мерц говорил с Зеленским об обучении военных ВСУ обращению с Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос возможного обучения военнослужащих Вооружённых сил Украины обращению с ракетными комплексами Taurus поднимался в ходе его разговоров с Владимиром Зеленским.

В интервью телеканалу ARD Мерц добавил, что обучение украинских военных пока не началось. При этом он не исключил такой возможности.

«Это было и остаётся вариантом», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военные ВСУ не смогут применять Taurus без немецких офицеров.