Мерц сделал заявление о передаче Украине ракет Taurus

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал журналистам, что провел переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе беседы, уточнил он, был поднят вопрос возможного обучения украинских военных обращению с крылатыми ракетами Taurus, пишет Ntv.

Канцлер заметил, что ему не удалось достичь конкретных договоренностей с украинским лидером. Он добавил, что Германия не желает становиться участником конфликта на Украине.

По его словам, система управления у крылатых ракет Taurus крайне сложная, учиться нужно не менее шести месяцев, тренировки украинских военнослужащих ещё не начались. Вместе с тем, уточнил он, «это было и остается вариантом».

«Всегда было ясно, что, если мы поставим Taurus, это оружие будет применяться не немецкими военными, а украинскими, как и в случае с другими крылатыми ракетами, которые поставляются из Великобритании, из Франции», — разъяснил Мерц.

Берлин не будет публично обсуждать оказываемую Киеву военную поддержку, чтобы держать Москву в неведении, подчеркнул канцлер.

Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

Напомним, что дискуссия о поставках дальнобойных ракет длится на протяжении нескольких лет. Владимиру Зеленскому удалось добиться поставок ракет со стороны США, Великобритании и Франции, но кабмин Германии — как прошлый, так и действующий — пока не принял решение о поставках Taurus Украине.