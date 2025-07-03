Взрывы слышны в Одессе

В Одессе на Украине произошли взрывы. Об этом стало известно в четверг, 3 июля.

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Отмечается, что после прилета виден густой дым, передает RT.

2 июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 113 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими городами Донецкой Народной Республики (ДНР). На местах падения БПЛА работали саперы. Все взрывоопасные предметы и составные части дронов были изъяты и уничтожены.

В тот же день мощный взрыв прогремел в городе Житомире, который находится на северо-западе Украины. Очевидцы сообщили в соцсетях о густом дыме в небе.

Глава Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что российские военные впервые атаковали город беспилотником нового типа «Черника». По словам мэра, Харьков атаковали 16 раз за неделю.

Тогда же в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские военные поразили нефтеналивной терминал, который обеспечивает топливом военно-морские силы Украины. Также были атакованы пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Стало известно, что ВС РФ уничтожили порядка 50 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины на территории Сумской области.