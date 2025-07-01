Вооруженные силы России расширили буферную зону в Сумской области Украины до 15 км вглубь региона — до села Искрисковщина. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Также канал сообщил, что российская артиллерия уже достает до Сум.

1 июля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что глубина буферной зоны будет определяться ситуацией на земле и дальностью ракет, которые Запад поставляет ВСУ.

29 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных написала, что российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, сосредоточив в этом районе до 50 тысяч солдат. По данным издания, ВС РФ превосходят ВСУ численностью примерно в три раза.

Как заявили украинские бойцы, численность российских войск «является большой проблемой», удержание Сумской области обходится неоправданно большими потерями для украинской армии.