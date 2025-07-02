МО РФ показало поражение танка Leopard 2A6 дроном в Сумской области

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения немецкого танка Leopard 2A6, находившегося на вооружении ВСУ, расчетом FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Боевая машина была обнаружена в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области во время разведывательно-боевого вылета. Оператор «Рубикона» принял решение нанести удар. Боевой FPV-дрон поразил танк в уязвимую зону под стык башни, в результате чего Leopard был выведен из строя.

Ранее Минобороны сообщало об аналогичном эпизоде: в том же регионе расчет FPV-дронов уничтожил Leopard 2A6, обнаруженный разведчиками 155-й бригады морской пехоты в лесопосадке у Малой Корчаковки.

Координаты передали боевой группе центра «Рубикон». Операторы нанесли серию ударов FPV-дронами, что в итоге привело к уничтожению машины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.