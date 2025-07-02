Военэксперт Кнутов раскрыл, чем опасна созданная Китаем графитовая бомба

Центральное телевидение Китая ранее представило ролик, в котором было продемонстрировано оружие, обладающее способностью масштабно выводить из строя электросети, устраивая «блэкаут» в зоне поражения. Китайские эксперты сходятся во мнении, что в сюжете могла быть показана так называемая графитовая бомба. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Российской газетой» рассказал об особенностях этого оружия, а также объяснил, чем оно может быть опасно.

Собеседник издания обратил внимание на то, что пока был продемонстрирован только ролик, поэтому точных данных нет. Он указал, что если такое оружие действительно было создано КНР, то оно может использоваться либо непосредственно в качестве бомбы, либо в качестве наполнения кассетной боевой части для ракет.

Кнутов объяснил, что по своей сути графитовая бомба представляет собой тонкие графитовые нити, которые при сбросе на энергообъект могут спровоцировать замыкание генераторов или вывести из строя либо саму электростанцию, либо отдельные блоки. По его словам, если удар приходится по высоковольтным линиям, то графитовые стержни запутываются между проводами, приводя к короткому замыканию, которое, в свою очередь, выводит подстанции из строя на длительный период.

Эксперт подчеркнул, что графитовая бомба относится к нелетальному оружию, и при ее применении нет взрыва, который выделял бы поражающие элементы. Как заметил собеседник издания, такие снаряды могут использоваться локально, а именно для нанесения ударов по энергообъектам с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), либо заряды с графитовой начинкой могут применять диверсионные группы в тылу врага.

При этом, Кнутов уточнил, что если говорить про энергообеспечение военных объектов, которое, согласно заявлениям китайцев, также может выводиться из строя графитовыми бомбами, то тут все несколько сложнее, ведь, как правило, военные объекты имеют запасные генераторы, и при прекращении подачи электроэнергии в сети сразу осуществляется переход на запасные генераторы.

Самые серьезные проблемы, по словам эксперта, могут начаться при использовании такого вида вооружений против объекта атомной энергетики, поскольку в данном случае может возникнуть авария, которая приведет к катастрофе со всеми вытекающими последствиями.

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