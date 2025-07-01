В России появилась новая гвардейская армия
В России появилась новое гвардейское соединение — это наименование присвоил 36-й общевойсковой армии президент России Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из текста документа следует, что армия получила это наименование за массовый героизм, стойкость и отвагу личного состава.
Указ вступил в силу со дня подписания — 1 июля.
Ранее, 26 июня, Путин присвоил почетные наименования еще трем воюющим в зоне спецоперации соединениям.