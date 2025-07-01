Минобороны прокомментировало крушение Су-34 в Нижегородской области

Самолет Су-34 разбился в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, «пилоты живы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Инцидент произошел во вторник, 1 июля, около 13:00 мск.

«При заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался.

«По информации с места, оба члена экипажа живы. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет», — констатировали в Минобороны.

Поисково-спасательная команда после ЧП вылетела к месту аварии для эвакуации экипажа на аэродром базирования. Также подключили лесников из Велетьмы.

На место аварии вылетела комиссия ВКС России.