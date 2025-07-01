Герой России рассказал о новом дроне «Черника»

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что новый российский беспилотник «Черника» способен поражать подземные командные пункты ВСУ. Об этом военный рассказал порталу NEWS.ru.

Липовой подчеркнул, что беспилотник «Черника» «целиком и полностью» разработан российской оборонной промышленностью. Военный подчеркнул, что этот дрон способен уничтожать бронированную технику и замаскированные объекты, находящиеся под землей.

«Это командные пункты и склады боеприпасов, - заявил Липовой.

Он добавил, что новый беспилотник устойчив к помехам. Также дрон может нести повышенную боевую нагрузку.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВС РФ применили в зоне спецоперации новую систему противовоздушной обороны с боевым лучом. По данным Mash, система выжигает матрицы камер дронов. Система ПВО позволяет ликвидировать малые ударные дроны на расстоянии в два-три километра, разведывательные - до шести километров.