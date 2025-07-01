Мерц заявил, что открыт для дискуссий о создании европейского ядерного зонтика

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что выступает за сохранение партнёрства с США в ядерной сфере, но готов к дискуссиям о формировании общеевропейской системы атомной защиты.

Об этом пишет Spiegel.

«Он (канцлер ФРГ Фридрих Мерц — RT) открыт для обсуждений с европейскими партнёрами о том, как в долгосрочной перспективе может быть организована самостоятельная ядерная защита для Европы», — говорится в материале.

Мерц напомнил, что инициатива по этому вопросу ранее исходила только от Франции, и до настоящего времени новые предложения в этой сфере не поступали.

Тем не менее, он выразил готовность к участию в дальнейших обсуждениях на европейском уровне.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение инициировать обсуждение использования ядерного оружия для «защиты» ЕС.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте заявил о безальтернативности для Европы ядерного зонтика США.