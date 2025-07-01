Названа причина увеличения числа атак беспилотников ВСУ

Украина начинает все больше атаковать беспилотниками территорию России для «медийного эффекта» по мере увеличения числа поражений на фронте. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда» военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко.

По его словам, интенсивность атак украинских БПЛА будет только нарастать при продвижении российских войск и освобождении территорий.

«По мере все больших поражений на фронте киевский режим будет применять все большее количество беспилотников для ударов вглубь нашей территории. Им нужен медийный эффект, вне зависимости от того, куда эти беспилотники попадают. Интенсивность налетов будет только возрастать. Это неизбежность, и мы должны отдавать себе отчет, с кем мы имеем дело», - констатировал эксперт.

При этом Михаил Онуфриенко обратил внимание на то, что, несмотря на декларирование приверженности мирному урегулированию, президент США Дональд Трамп продолжает поставлять развединформацию Киеву. Также Вашингтон «дал отмашку» Австралии на поставку Украине обещанных еще предыдущим американским лидером танков «Абрамс».

Ранее в Минобороны РФ сообщили о 60 украинских беспилотниках, сбитых в течение сегодняшней ночи над российской территорией. А глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о том, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке БПЛА, погибли три человека, госпитализированы 35 человек, десять из них находятся в тяжелом состоянии.