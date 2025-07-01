Названы цели России после полного освобождения ЛНР

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что после полного освобождения ЛНР российским силам необходимо создать зону безопасности в Харьковской области. Об этом он рассказал порталу Life.

В конце июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что регион полностью освобожден от ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможном продвижении российских сил за границы ЛНР, отметив, что эта тема касается Минобороны и хода спецоперации.

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По мнению Дандыкина, после освобождения ЛНР может быть создана зона безопасности в Харьковской области. Также продолжатся операции в ДНР.

«Вы сами понимаете, дальше по плану - Харьковская область и, соответственно, ДНР - на Красные Лиманы. У нас впереди еще и город Изюм. Все, с чем граничит ЛНР», - заявил Дандыкин.

Он подчеркнул, что в ДНР «много работы». В то же время он допустил, что регион могут полностью освободить к осени.