Экс-балерина ушла на СВО и научилась управлять дроном

«Комсомольская правда» рассказала историю бывшей балерины Мариинского театра, 29-летней Марии с позывным «Валькирия», которая присоединилась к российской армии. Из-за травмы ноги Мария завершила балетную карьеру, после чего работала фитнес-тренером и увлекалась мотоциклами.

После начала СВО Мария вместе с другими байкерами передавала военным провизию и другие необходимые вещи. После одной из гуманитарных миссий с ней связался командир штурмового подразделения «Эспаньола» и предложил присоединиться к военным.

«Он тогда что-то увидел во мне, мой боевой стержень. Наш командир никогда не ошибается. Сперва я несколько месяцев проходила серьезную подготовку в учебном центре», - рассказала бывшая балерина.

Мария отучилась на оператора беспилотника и занимается аэроразведкой, определяя позиции ВСУ и украинской артиллерии. Также операторы беспилотников сопровождают группы военных и помогают с эвакуацией.

«Мы - «ударники», можем сбрасывать боеприпасы. Первые заходим на позиции, чтобы обеспечить безопасность наших бойцов. <…> Сейчас в Крыму мы мониторим бухты, обнаруживаем катера, десантные группы», - отметила Мария.

Она добавила, что операторы дронов работают днем и ночью. После захода солнца беспилотниками приходится управлять вручную.

Ранее «Комсомольская правда» рассказала о нескольких военнослужащих ВС РФ, участвовавших в боевых действиях в районе донецкого села Тарасовка. Среди них - молодой человек с позывным «Беркут», который держался на занятой позиции 46 дней, и командир отряда беспилотников, «красавица-блондинка» с позывным «Гаечка».

«Гаечка» работает с квадрокоптерами, дистанция до противника чаще всего составляет от двух до четырех километров. Когда дроны-разведчики ее отряда выявляют цель, координаты передаются операторам FPV-дронов, в течение десяти секунд эти беспилотники вылетают и «отрабатывают цель».