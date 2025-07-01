Генеральный штаб ВС Украины впервые де-факто подтвердил утрату контроля над отдельными частями территорий на севере Сумской области. Оперативная карта с обозначенными соответствующими районами была размещена на странице Генштаба ВСУ в рамках очередного официального обзора ситуации на линии фронта в соцсетях.

«В частности, из карты следует, что ВСУ не контролируют районы населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое, Беловоды на севере Сумской области», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные, опубликованные в Facebook* (принадлежащим компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).

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В ранее опубликованных картах, включая вечернюю сводку Генштаба ВСУ от 30 июня, указанные районы все еще обозначались как находящиеся под контролем украинской стороны.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ сообщили о значительном превосходстве российских войск в Сумской области. По предоставленной информации издания The Wall Street Journal, численность российских военных в этом регионе втрое превышает количество украинских сил, пишет «Ридус».