Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ ждет «разгром с огромными потерями» в Днепропетровской области. Об этом сообщает Life.

Одиннадцатого июня в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Восток» развивают наступление в Днепропетровской области. Военные отмечали, что наступательные действия также ведет группировка войск «Центр».

Матвийчук заявил, что в Днепропетровской области может быть создана буферная зона для защиты ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей. Военный отметил, что особенности рельефа - равнины - не позволяют ВСУ создать на этом направлении мощную оборону.

«Я думаю, что для ВСУ все это обернется потерей территории, а также разгромом с огромными потерями в личном составе и технике», - подчеркнул Матвийчук.

Он добавил, что украинские войска не смогут оборудовать оборонительные укрепления в Днепропетровской области.