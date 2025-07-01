В США раскрыли, что ждет Украину в ближайшее время

Активные ракетные атаки на объекты вооруженных сил Украины в разных городах подрывают настрой украинцев и сеют ощущение безнадежности в бывшей советской республике, пишет Financial Times.

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"Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев и другие города также подрывают моральный дух украинцев. Некоторые бреши, в частности в численности войск, западным союзникам не заткнуть при всем желании", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, без четких контуров победы существует риск, что Украину охватит безысходность.

В статье также речь идет о том, что после встречи главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, состоявшейся на прошлой неделе, возродилась надежда на поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, необходимых из-за истощения украинской противовоздушной обороны. Тем не менее хозяину Белого дома ничего не стоит передумать или вовсе забыть об этом, отмечается в материале.

На прошлой неделе ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар дальнобойным высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, штабам и местам скопления личного состава вооруженных сил Украины.