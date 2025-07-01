Эксперт рассказал, откуда могли запустить дроны «Лютый» по Ижевску

Беспилотники, атаковавшие Ижевск, могли лететь с Украины с дозаправкой на территории России. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Сегодня глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о том, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников, погибли три человека, были госпитализированы 35 человек, десять из них находятся в тяжелом состоянии. После налета БПЛА в городе отменены все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля.

По словам Максима Кондратьева, Ижевск был атакован дронами «Лютый», и по техническим характеристикам они не могли добраться до города с территории Украины без дозаправки.

«Достаточно ограниченная дальность, тысяча с небольшим. А здесь под 2000 км от тех мест территории Украины, откуда мог стартовать БПЛА до Ижевска. Они же не летят по прямой, они облетают опасные для них зона. То есть траектория у этих дронов достаточно извилистая», – пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что запуск дрона «Лютый» из фуры невозможен, и высказал гипотезу, что беспилотники взлетели с территории Украины, «приземлились где-то на территории России, заправились, взлетели и полетели дальше».

Ранее в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны сообщили, что целями теракта стали военные аэродромы. Дроны были завезены на фурах, они вылетали прямо из них. Владимир Зеленский тогда взял на себя ответственность за удары БПЛА.