Власти раскрыли число жертв атаки тяжелых дронов «Лютый» на Ижевск
Три человека стали жертвами атаки тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Лютый» на Ижевск. Информацию об этом подтвердил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram.
По его словам, еще 35 человек госпитализированы,10 из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе консультируясь с коллегами из федерального центра, подчеркнул Бречалов.
Ранее СМИ называли аналогичное число жертв атаки беспилотников.
Эксперт рассказал, откуда могли запустить дроны «Лютый» по Ижевску
Утром 1 июля Удмуртию атаковали тяжелые украинские дроны типа «Лютый». По неподтвержденной информации, целью ВСУ стал электромеханический завод «Купол» в Ижевске. В сети также появились кадры, на которых видно спасающихся от падающего беспилотника горожан и последующий взрыв.
Региональный Минздрав сообщил, что всю информацию о пострадавших можно получить по горячей линии.