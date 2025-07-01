На Западе признали эффективность ударов ВС РФ по Украине

Массированный удар, который нанесли российские военные по оборонной промышленности Украины, дал свои плоды. Об этом сообщило норвежское издание Steigan.

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В публикации говорится, что ночная атака Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам украинской оборонной и энергетической структуры стала одной из самых значительных с начала специальной военной операции (СВО). По данным журналистов, ракетные удары «Геранями» и «Кинжалами» уничтожили ключевые предприятия ВПК Украины.

Как сообщает Steigan со ссылкой на заявления Минобороны РФ, по объектам оборонной и энергетической инфраструктуры Украины было выпущено более 400 высокоточных снарядов средней и большой дальности. Под удар, в частности, попали Дрогобычский НПЗ во Львовской области, Львовский авиаремонтный завод и прочее. В результате этой атаки цех по сборке БПЛА в Черкасской области был полностью уничтожен. Серьезно пострадали объекты ВПК в Полтаве и Николаеве.

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», Украина подверглась одному из самых массированных с начала СВО ударов в ночь на 29 июня. Российские военные выпустили более 450 беспилотников-камикадзе и не менее 40 ракет по украинским целям.

Комментируя эту атаку, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал давить на Россию и обеспечить защиту его стране. Он уточнил, что речь идет в первую очередь об увеличении поставок систем противовоздушной обороны (ПВО).