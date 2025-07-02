Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 235 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 175 военнослужащих, "Запад" - до 210 военнослужащих, "Юг" - свыше 165, "Центр" - более 450, "Восток" - до 165, "Днепр" - более 70 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Садки, Пролетарское, Бессаловка, Могрица, Алексеевка, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Огурцово и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Группировкой войск "Запад" нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и полка беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Купянск, Гороховатка, Песчаное, Благодатовка, Ковшаровка и Березовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки поразили живую силу и технику пяти механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Свято-Покровское, Серебрянка, Закотное, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык и Славянск ДНР. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 4 пикапа, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" и 2 склада материальных средств.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Бойковка ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, боевая бронированная машина "Новатор", бронеавтомобиль MaxxPro производства США, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и поразили живую силу и технику пяти механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Новополь, Зеленое Поле и Воскресенка ДНР. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Степногорск Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, пять автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада военно-технического имущества и склад горючего.