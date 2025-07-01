Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районе шести населенных пунктов Сумской области при создании буферной зоны безопасности. Детали наступления российских войск раскрыли в Минобороны России.

Речь идет о селах Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка, где бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) вели бойцы подразделения российской группировки войск «Север».

Помимо механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад двух штурмовых полков и двух бригад теробороны бои велись также с отрядом специального назначения «Химера» Главного управления разведки Украины.

MWM: Российские войска находятся менее чем в 20 километрах от Сум

По данным оборонного ведомства, бойцы «Севера» также продвинулись на харьковском направлении — в районе населенных пунктов Охримовка, Огурцово, Ольховатка и Волчанск.

На обоих направлениях ВСУ потеряли до 180 солдат и несколько единиц техники, среди которой — три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

Ранее сообщалось, что Армия России нанесла дальнобойным оружием удар по украинской военной инфраструктуре. Целями, в частности, стали цеха производства беспилотников.