ВС РФ поразили систему управления ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении системы управления вооруженных сил Украины.

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Помимо этого, российские удары за прошедшие сутки настигли цеха производства, места сборки и хранения беспилотников, а также пункт управления ими.

Также сообщается о том, что ВС РФ поразили украинские склады с боприпасами и военно-техническим имуществом. Гремели взрывы и в пунктах временной дислокации вооруженных формирований Украины в 148 районах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.