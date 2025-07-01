ВС РФ поразили систему управления ВСУ
Минобороны России сообщило о поражении системы управления вооруженных сил Украины.
Помимо этого, российские удары за прошедшие сутки настигли цеха производства, места сборки и хранения беспилотников, а также пункт управления ими.
Также сообщается о том, что ВС РФ поразили украинские склады с боприпасами и военно-техническим имуществом. Гремели взрывы и в пунктах временной дислокации вооруженных формирований Украины в 148 районах.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.