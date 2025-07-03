Силы ПВО ВС России сбили 169 украинских беспилотников

В Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 169 украинских беспилотников.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки три ракеты Storm Shadow.