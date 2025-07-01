Израиль заявил о перехвате 99% дронов Ирана

Израильская противовоздушная оборона перехватила более 99% беспилотников и 86% ракет в ходе конфликта с Ираном. Об этом заявил РИА Новости арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

Израиль начал масштабную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти обвинения, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильской территории. Стороны обменивались атаками в течение 12 дней. Перемирие было объявлено после вмешательства США.

После прекращения огня верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи поздравил иранский народ с победой над Израилем и США. Он подчеркнул, что Иран «дал Америке серьезную пощечину».

По словам представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи, Ираном по территории Израиля были запущены «более тысячи дронов».

«Подавляющее большинство из них, более 99%, были перехвачены. Говоря о баллистических ракетах - Иран выпустил свыше 500 таких ракет, и 86% из них были перехвачены. Это тоже является рекордом на международном уровне, учитывая тип и количество одновременных запусков», - подчеркнул Адраи.

Он также отметил, что в армии Израиля считают, что ПВО добились «серьезных успехов».