Украинская армия провела значительную перегруппировку личного состава для укрепления своих позиций в Сумской области, где подразделения российской армии продолжают добиваться значительных успехов с конца апреля, сообщает Military Watch Magazine.

В связи с большими потерями среди подразделений украинской армии в Сумской области 28 июня было сообщено о переброске "элитных подразделений" в Юнаковку, где наступала российская армия, отмечает издание. В некоторых районах Сумской области ВС РФ уже отбросили ВСУ на 14 километров от границы.

"На следующий день было подтверждено, что российские части находятся менее чем в 20 километрах от областного центра, а в окрестностях города скопилось 50000 бойцов российской армии, в результате чего украинские части оказались в меньшинстве и не имеют достаточного количества техники", - пишет MWM.

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Накануне стало известно, что "элитные подразделения", переброшенные для укрепления Сум, действовали под командованием 158-й отдельной механизированной бригады, которой командовали офицеры, прошедшие обучение в Великобритании. Бригада оснащена основными боевыми танками Т-64БВ и Т-72, небольшим количеством танков Т-80У, американскими бронеавтомобилями MaxxPro и Humvee, бронетранспортерами M113 и британскими САУ AS-90.

Российские передовые части в Сумской области были усилены за счет переброски сил из Курской области. В то же время большие потери техники и личного состава ВСУ в этом регионе ослабили украинские позиции на других фронтах.