Появилось видео с ракетами, едущими цугом к самолету ВКС России

Опубликовано видео рабочего момента на аэродроме фронтовой авиации ВКС России.

Фронтальный погрузчик тянет по бетону поезд из четырех авиационных ракет на погрузочных тележках. На каждой сидит по аэродромному технику. На последней - аж двое.

"Поехали на работу", - написал опубликовавший видео военный блогер, специалист по боевой авиации Fighterbomber.

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Тележки оборудованы подъемниками для подвески ракет. Сам погрузчик, видимо, используется не только как тягач, но и для подъема на нужную высоту боеприпасов в отсутствие штатных средств механизации. А также для любых других работ по перемещению грузов - их хватает на всяком военном аэродроме.

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