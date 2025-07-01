«Бомбы блэкаута»: где Китай может применить новое оружие?

Китай представил новое оружие, способное выводить из строя электростанции и провоцировать полный блэкаут в зоне поражения. Как работает новый вид вооружения, и против кого он может быть применен, разбиралось издание News.ru.

По данным издания, анимированный ролик, посвященный новому оружию, был показан в эфире государственного телевидения CCTV. Авторы ролика сослались на информацию Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники - подрядчика Минобороны страны.

На опубликованных кадрах виден запуск снаряда, из которого выпадают 90 цилиндрических суббоеприпасов, взрывающихся при ударе о поверхность. В итоге воздух насыщается тонкими химически обработанными углеродными нитями, вызывающими короткие замыкания высоковольтных энергосистем. Дальность действия оружия составляет 290 км, а вес заряда - около 490 кг. Утверждается, что с его помощью можно спровоцировать масштабные отключения электричества на площади не менее 10 тысяч квадратных метров. При этом название оружия озвучено не было.

По словам опрошенных изданием экспертов, идея такой «бомбы блэкаута» не нова. Впервые такая тактика была опробована еще в годы Второй мировой войны, а США применяли «мягкие бомбы» BLU-114/B, вызывающие масштабные отключения электроэнергии, против Ирака и Сербии. В начале 2000-х такие снаряды были применены в столице Афганистана Кабуле.

При этом капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин предположил, что в ближайшее время НОАК может продемонстрировать новое оружие в действии на полигоне.

«США тоже все время заявляют, что изобрели супер-пупер-оружие, а по факту у них, в отличие от Ирана, еще нет и гиперзвукового. Но китайцы не будут блефовать. Скорее всего, новые системы у них действительно есть», - считает эксперт.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов пояснил, что графитовые боеприпасы относятся к нелетальному оружию.

«Вместо нитей можно использовать электрические провода, рассчитанные на определенную мощность, которыми также можно перемыкать ЛЭП. В обоих случаях допустимо использовать и беспилотники», - отметил он.

Дандыкин считает, что Китай мог бы применить новую «бомбу блэкаута» против Тайваня. При этом Пекин готовится и к противостоянию с западными странами, так как сейчас США и Евросоюз «открыто говорят о том, что их интересы распространяются на Тихоокеанский регион».

«Это хорошее средство для совершения диверсий, когда противнику нужно обесточить какую-то электростанцию либо вызвать аварию на ней. В ходе вооруженного конфликта, на мой взгляд, подобное средство не столь эффективно», - подчеркнул он.

Напомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. А США, декларируя приверженность политике «одного Китая», продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять оружие на остров.

При этом ситуация вокруг Тайваня серьезно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Пекин осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.