Российские «Герани» превращают «в посмешище» самолеты НАТО

Украина стал терять переданные ей западными странами истребители F-16 из-за охоты на улучшенные российские беспилотники «Герань». Об этом заявил в своей статье для «Комсомольской правды» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Летом 2024 года Украина получила первую партию F-16 из Дании и Нидерландов. Бельгия и Норвегия также заявили о намерении передать самолеты Киеву. В том же году Киев впервые потерял F-16 и вместе с ним одного из своих самых опытных пилотов, который активно лоббировал поставку этих машин.

В июне 2025 года депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что Украина потеряла пилота истребителя F-16 и еще один самолет. Она назвала отправку F-16 на отражение массированных атак беспилотников «убийством пилотов». Также депутат заявила о критической нехватке средств ПВО у украинской армии.

Назван тип атаковавших Ижевск дронов

Военный обозреватель Виктор Баранец обратил внимание на то, что Украине, по официальным данным министерств обороны Дании и Нидерландов, было передано 20 американских истребителей F-16. Однако в последние месяцы она потеряла сразу четыре машины на сумму около $ 200 млн.

При этом натовские F-16, которые до передачи Киеву эксплуатировались больше 20-25 лет и не могут тягаться с более современными и мощными российскими Су-35, в настоящее время используются для охоты за российскими ударными дронами «Герань-2» и ракетами.

«Дело в том, что сбивать их пушкой с самолета оказалось намного дешевле, чем использовать дорогие ракеты американских ПВО, которых Украине очень не хватает», - пояснил эксперт.

Однако Россия модернизировала дроны. Новая версия, «Герань-3», оснащена турбореактивной силовой установкой с тягой 250–300 кг, ее крейсерская скорость достигает 550–600 км/ч, а на финальном участке полета, при пикировании на цель, аппарат разгоняется до 700 км/ч. Это в три раза превышает скорость «Герани-2», что значительно затрудняет перехват БПЛА зенитной артиллерией.

«Герань-3» имеет длину 3,5 метра, размах крыла 3 метра и потолок высоты 9,1 км. Время полета составляет до двух часов. Вес беспилотника увеличилась до 380 кг, а боевой части вырос в шесть раз, отмечает Баранец.

«Ну а теперь самое важное: дроны семейства «Герань-3» могут работать в комплексе с беспилотниками предыдущего поколения. В одной атаке могут быть задействованы гигантские стаи - до 200 или даже 400 беспилотных аппаратов разных типов, что значительно повышает эффективность выполнения боевой задачи. (…) В итоге украинские F-16 стали не только не справляться с такими стаями «супер-Гераней», но и гибнуть в схватке с ними», - заметил эксперт.

В итоге именно охота за российскими беспилотниками делает F-16 «отличной мишенью для ПВО или самолетов России», констатировал Баранец.