Назван тип атаковавших Ижевск дронов

Ижевск атаковали двумя беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Shot в своем Telegram.

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Источник также раскрыл разновидность атаковавших российский город дронов. Речь идет о беспилотниках типа «Лютый».

Известно, что тяжелые дроны-камикадзе «Лютый» способны переносить боевую часть весом до 75 килограммов на расстояние до одной тысячи километров. Устройство оснащено бензиновым двигателем мощностью около 50 лошадиных сил с толкающим винтом, а его корпус изготовлен с использованием стеклопластика, металлической сетки и фанеры.

Ранее об атаке на Ижевск заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Предварительно, никто не пострадал. Устройства пытались сбить стрелковым оружием.