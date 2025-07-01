В Минобороны РФ сообщили о сорванных ротациях ВСУ и уничтожении украинских роботов. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро вторника, 1 июля.

Удар «Гиацинта»

Военные 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Координаты были получены от операторов беспилотников «Орлан-10».

Удар по целям бы нанесен расчетами буксируемых пушек «Гиацинт-Б». Используя осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, расчеты поразили все выявленные в лесополосе цели.

Стратегические высоты

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские подразделения выбили ВСУ с большинства позиций на стратегических высотах у луганского поселка Белогоровка. Часть из этих позиций уже занята российскими войсками, подчеркнул Марочко.

Сорванная ротация ВСУ

Также Марочко сообщил, что ВС РФ комбинированным ударом сорвали ротацию ВСУ у села Надия в ЛНР. По данным Марочко, ВСУ потеряли там до взвода солдат, артиллерийское орудие и шесть единиц техники.

Уничтожение роботов ВСУ

Военные 6-й отдельной мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным российских военных, с помощью роботов ВСУ пытались организовать доставку боеприпасов и материальных средств. Российские операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили комплексы, из-за чего ВСУ уже несколько дней не могут доставить боеприпасы на позиции и провести ротацию подразделений.

Удар Су-34

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Экипаж Су-34 получил подтверждение от разведки об уничтожении цели и благополучно вернулся на аэродром.

Уничтожение укрытий ВСУ в Запорожской области

Операторы российских FPV-дронов уничтожили миномет и укрепленные блиндажи с личным составом ВСУ в Запорожской области, заявили в Минобороны России. Военные 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» в ходе воздушной разведки обнаружили замаскированные позиции ВСУ. Цели были поражены прямыми попаданиями.

Прорыв штурмовиков на южно-донецком направлении

Расчет автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» обеспечил продвижение мотострелков при штурме опорного пункта ВСУ, сообщили в Минобороны России. ВС РФ использовали модернизированный гранатомет с доработанным пламегасителем, что позволило скрытно вести огонь по укрепленным позициям ВСУ. В результате боя были уничтожены пулеметные расчеты ВСУ, мешавшие движению пехоты.