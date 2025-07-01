60 украинских беспилотников: какие регионы РФ подверглись атаке 1 июля?

В Минобороны РФ сообщили о 60 украинских беспилотниках, сбитых в течение ночи над российской территорией. Какие регионы оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

По данным военного ведомства, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены украинские БПЛА самолетного типа. Больше всего – 17 беспилотников – были сбиты над территорией Крыма.

«16 БПЛА – над территорией Ростовской области, 11 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА – над территорией Курской области», - уточнили в Минобороны.

Также атаке четырех беспилотников подверглась Саратовская область, три БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, два - над территорией Белгородской области. И по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.

Саратовская область

Министерство обороны РФ объявило угрозу атаки беспилотников в Саратовской области. Об этом предупредил в 3.57 утра в своем Telegram-канале глава региона Роман Бусаргин.

«Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», - пояснил он.

В свою очередь Росавиация сообщила о временном ограничении полетов в аэропорту Саратова. Они были сняты в 8.48 утра.

Ростовская область

Налету беспилотников подверглись и восемь муниципалитетов Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, украинские дроны были уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

«По предварительным данным, никто из людей не пострадал. В Таганроге в многоквартирном доме по улице 7-я Садовая площадка, 12 разбито несколько окон, повреждения получили припаркованные рядом автомобили», - уточнил Юрий Слюсарь.

ЛНР

Массированной атаке беспилотников вечером 30 июня подвергся и Луганск. По информации правительства Луганской Народной Республики, над городом было зафиксировано более двух десятков беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Режим осторожности был введен в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино.

После пролета над городом украинских беспилотников были зафиксированы пожары сразу в нескольких частях Луганска. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

При этом информация о повреждениях объектов инфраструктуры уточняется.

ДНР

Также вечером 30 июня была атакован дронами и дальнобойными ракетами авиационного базирования Донецкая Народная Республика. В результате обстрелов погибла мирная жительница, ранения получили три человека человек, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

«К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы - погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», - рассказал он Пушилин.

По его словам, в результате обстрела были повреждены торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. На месте атаки возник пожар.

Еще один человек пострадал в Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки дрона-камикадзе. Молодой человек, 2006 года рождения, получил ранения.

Всего на регион было совершено 26 атак, ВСУ использовали дальнобойные ракеты, ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные дроны, заявил Пушилин.

В ночь на 30 июня, по данным Министерства обороны России, были уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Десять из них были сбиты над территорией Курской области, остальные - над акваторией Азовского моря.