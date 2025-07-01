Вооруженные силы Украины не были готовы к атаке российских войск в районе города Сумы. Об этом сообщает War Zone.

В тексте материала говорится, что «вместо подготовленных оборонительных позиций под Сумами, ВСУ после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, не имеющие прикрытия от беспилотников». Сейчас военнослужащие самостоятельно создают укрытия под огнем беспилотных летательных аппаратов, пишут авторы.

Кроме того, издание приводит слова неназванного солдата ВСУ, который выражает недовольство качеством подготовки оборонительных рубежей. Он отмечает, что позиции выглядят так, будто они предназначены для пропуска танковых колонн, а не для защиты от атак десятков беспилотников, которые ежедневно наносят удары по территории.

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20 июня президент России Владимир Путин заявил, что у России нет цели захватить город Сумы, но такая возможность не исключается. Он подчеркнул, что действия российских военных в Сумской области обусловлены логикой развития конфликта, а глубина зоны безопасности в этом регионе составляет от 8 до 12 километров.

Как заявил ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, украинское командование не предполагало, что ВСУ придется противостоять ВС РФ в Сумской области. По его словам, Киев пытается укрепить свои позиции на этом направлении с помощью силовиков из-за низкого уровня боеготовности бригад.