ВСУ пытаются остановить освобождение Купянска "мясными штурмами"

Украинское командование бросает подконтрольные войска в отчаянные атаки на купянском направлении, пытаясь затормозить наступление российских сил на Купянск. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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По его словам, за прошедшие сутки украинская армия предприняла несколько попыток атаковать российские позиции в районе населенных пунктов Двуречная, Долгенькое и Дорошовка. Атаки велись усиленными взводами. Несмотря на серьезные потери, ВСУ продолжают наступательные действия, что, по мнению эксперта, свидетельствует о запуске операции по сдерживанию продвижения ВС РФ.

"Вероятнее всего, украинское командование начало операцию по купированию угрозы занятия нашими войсками Купянска и, ведя "мясные штурмы", пытается оттянуть часть сил и средств ВС РФ, задействованных в освобождении Купянска от украинских оккупантов", - заявил Марочко.

Судя по действиям украинского командования, удержание Купянска рассматривается ими как стратегический приоритет. Однако масштаб и характер атак - с большими потерями в живой силе - говорят об истощении резервов и нехватке времени на полноценную оборону.

Ранее стало известно, что ВС РФ смогли занять стратегическую высоту у Белогоровки.