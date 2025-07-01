Израиль совершил «последний выстрел» в конфликте с Ираном до полного вступления в силу режима прекращения огня. Об этом РИА Новости заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи.

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«Это была израильская армия, которая завершила операцию ответным ударом после провального нападения Ирана, не приведшего к жертвам или серьезным разрушениям», — отметил собеседник агентства.

Как сообщил представитель израильской армии, утром, после принятия решения о военном ответе на ракетные обстрелы со стороны Ирана, нарушившие режим прекращения огня, израильские войска оперативно отреагировали.

В ЦАХАЛ сказали об устранении иранской ядерной угрозы

Когда поступил приказ завершить операцию, самолёты вернулись на базы, предварительно нанеся удар по иранской радиолокационной станции.

Ранее стало известно, что Сирия может подписать соглашение о мире с Израилем в ближайшие месяцы. По данным источников, мир между странами — уже практически решенный вопрос.