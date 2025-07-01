Раскрыты подробности взятия села Червоная Зирка в ДНР
При взятии села Червоная Зирка (Красная звезда) в ДНР российскими военными Вооруженные силы Украины (ВСУ) не вступали в прямой бой, сообщают «Известия».
По словам военного с позывным Малой, украинские военные отступали, но при этом «огрызались артиллерией» и запускали дроны-камикадзе и гексакоптеры.
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Военный с позывным Вахх рассказал РИА Новости, что взятие села произошло быстро.
«Сейчас особо они не оказывают сопротивления. В основном все бегут», — сказал он.
Минобороны отчиталось о взятии села 28 июнь. Поселение взяла под контроль группировка войск «Восток».