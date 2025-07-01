Названа главная цель российской дальнобойной артиллерии на Украине

Дальнобойная артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украине старается уничтожать операторов дронов. Как сообщают «Известия», они стали главной целью.

Как рассказал один из военнослужащих группировки войск «Центр», артиллерия сбивает беспилотники и выслеживает, откуда они были запущены. Перед тем, как пехота пойдет в наступление, артиллеристы начинают бить по этим постам.

Кроме того, нередко Вооруженные силы Украины применяют беспилотники для дистанционного минирования местности, поэтому важно не только сбивать дроны и ликвидировать операторов, но и разминировать территорию.

Военнослужащие ВС РФ повышают мастерство в борьбе с дронами

«Почему крайне важно разминировать территорию непосредственно в зоне проведения боевых действий — здесь часто появляются дроны-камикадзе и бойцам надо моментально забежать в какое-нибудь укрытие и хочется, <...>, чтобы не было риска наступить на какую-нибудь мину, лепесток или колокольчик», — пояснил корреспондент «Известий» Валентин Трушин.

Ранее стало известно, что пехотные снайперы в зоне спецоперации также занимаются уничтожением дронов.