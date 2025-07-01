В России назвали применяемую в зоне СВО лазерную систему ПВО не имеющей аналогов в мире

Генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru назвал применяемую в зоне проведения специальной военной операции (СВО) лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) не имеющей аналогов в мире.

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«Таких видов вооружения пока нет ни у одной страны мира, поэтому наши отечественные конструкторы, как всегда, опередили всех», — сказал он.

Липовой добавил, что СВО стала местом для испытания новейшего высокоточного оружия, лазерное вооружение было опробовано в боевых условиях и показало себя с хорошей стороны.

О том, что Вооруженные силы (ВС) России начали применять лазерную систему ПВО для борьбы с дронами противника в зоне специальной военной операции, 30 июня сообщил канал Mash. Отмечается, что антидроновый комплекс позволяет выжигать камеры украинских беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели.