Помимо крылатых ракет Storm Shadow, Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили по Донецку дроны-камикадзе, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

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Как отметил источник, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Несколько человек погибли при ударах ВСУ по Донецку

Вечером в понедельник, 30 июня, украинские военные ударили по центру Донецка ракетами. Стало известно, что одна из ракет попала в торговые ряды в Ворошиловском районе города.

В результате удара погибла женщина и еще несколько человек пострадали.