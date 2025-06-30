Госдеп: США понимают обеспокоенность РФ из-за роста военных расходов НАТО

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон понимает обеспокоенность Росси из-за увеличения военных расходов стран НАТО. Ее слова приводит агентство РИА Новости.

В то же время США, по словам чиновника, настаивают, что НАТО лишь возвращается к "первоначальной задаче сдерживания".

"Что мы знаем, и что, очевидно, беспокоит Россию, это тот факт, что НАТО вернется к своей первичной задаче по сдерживанию", - утверждает Брюс.

Напомним, страны НАТО на прошедшем в Гааге саммите НАТО договорились, что к 2035 году будут выделять на оборонные нужды пять процентов от своего ВВП.

Как указал глава МИД РФ Сергей Лавров, увеличение военных бюджетов стран-членов НАТО приведет к краху альянса. По его оценке, это "катастрофическое" решение.