Глубина буферной зоны будет определяться ситуацией на земле и дальностью ракет, которые Запад поставляет украинской армии. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Он подчеркнул, что если западные ракеты будут иметь дальность применения 300 километров, то буферная зона должна быть такой же глубины. Если дальность полета имеющихся у Вооруженных сил Украины ракет составит 500 километров, буферная зона также будет не менее 500 километров.

30 июня украинская армия нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по центру Донецка. Атаке подвергся Ворошиловский район города.

Медведев раскрыл размеры возможной буферной зоны на Украине

28 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пределы безопасной зоны, которая создается на границе России и Украины, зависят от вооружения, которое передается Западом в распоряжение Киева.

Ранее Медведев высказался о буферной зоне на границе России.