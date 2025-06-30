Покровск может перейти под контроль Вооруженных сил России в течение двух-трех недель. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, ВСУ бросает в бой под Покровском «все больше резервистов», которых отловили в Ровно, Одессе и Киеве, чтобы «отчитаться перед Зеленским и заткнуть образовавшие дыры».

«Это в массе своей необученные люди. И обстановка говорит о том, что оборона Покровска с каждым днем слабеет. Наши войска делают глубокий охват, и я полагаю, что в течение двух-трех недель Покровск, как гнилой плод, сорвется с ветки и упадет в руки наших войск», — отметил Матвийчук.

Отвечая на вопрос о том, может ли ВСУ увеличить численность войск и тем самым удержать фронт, он указал, что при отсутствии помощи со стороны Запада они смогут продержаться два-три месяца. Если же союзники Украины направят туда наемников и вооружения, то, по мнению Матвийчука, произойдет «затяжка», но к концу года все решится. Он считает, что второй вариант является более правдоподобным.