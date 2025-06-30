Кадыров сообщил об уничтожении блиндажа ВСУ на харьковском направлении
Бойцы группы спецназа "Ахмат" уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Работает группа "Бати" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ. На этот раз в ходе воздушной разведки операторы БПЛА зафиксировали движение противника, а также выявили замаскированный блиндаж. <...> Полученные координаты были моментально переданы нашим парням с FPV-дронами, которые, не откладывая в долгий ящик, внесли коррективы в ландшафт и планы противника. В результате все цели благополучно уничтожены", - написал Кадыров.
Глава Чечни отметил слаженность действий и точность российских военнослужащих.