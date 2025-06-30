ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк ракетами, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

«В небе над городом работает ПВО. В центральной части города видно задымление», — написал он.

Как отмечает канал «Военкоры Русской Весны», атака велась ракетами Storm Shadow. WarFront Witness уточняет, что одна из них ударила по железнодорожному узлу в Донецке. Также зафиксированы пуски в направлении Крыма, не менее девяти крылатых ракет Storm Shadow / SCALP. Объявлена воздушная тревога.