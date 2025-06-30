ВСУ нанесли несколько ударов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку. Было две серии ударов, Александр Пискунов.

«В первой [серии ударов] — до десяти разрывов, во второй — три. ... Работает [система] ПВО [противовоздушной обороны]», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в нескольких районах города наблюдается задымление. Других подробностей об атаке не приводится.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.