Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

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— Внимание всем! Воздушная тревога! — предупредил Развожаев в своем Telegram-канале.

Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении — перекрыть газ и воду, отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.

Ночью 30 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два украинских беспилотника в небе над Азовским морем. Накануне отечественные силы ПВО уничтожили три дрона украинских войск в период с 16:00 до 18:00.

28 июня силы ПВО сбили 31 беспилотник над территорией Республики Крым, Брянской, Смоленской, Орловской, Белгородской и Калужской областей, а также над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.