«Радиостанция Судного дня» передала новые загадочные слова, упомянув столицу одной страны

30 июня радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир два необычных сообщения.

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В 12:57 по московскому времени прозвучало слово «зевосеул» (Сеул - столица Южной Кореи), а в 14:26 — «трунонорд». Ранее, в ночь на 26 июня, в эфире было зафиксировано слово «вдохокол».

Согласно данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», 25 июня в ходе учений станция передала рекордное количество сообщений — 24 за сутки. С 9:09 до 17:11 в эфире прозвучали 29 слов, включая «хрякохрыч», «раекокрах», «буеропрыщ» и другие необычные словоформы.

Обычно УВБ-76 передает не более одного-четырех сообщений в день, что делает такие массовые передачи редким событием.