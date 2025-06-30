«Калашников» начал поставки обмундирования «Стрелок» в черном цвете

Компания «Триада-ТКО» (концерн «Калашников») начала поставку крупной партии обмундирования в черной расцветке «Антрацит» заказчику. Об этом сообщили в концерне.

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«Комплект боевого снаряжения (КБС) "Стрелок" — комплексное решение в области индивидуальной бронезащиты, обеспечивающее защиту по классу Бр5, Бр1 и С2», — говорится в сообщении.

Комплект оснащен противоосколочными бронеэлементами, обеспечивающими площадь защиты более 135 квадратных дециметров, и противопульными бронепанелями с уровнем стойкости не менее 630 метров в секунду. Система переноса веса позволяет перераспределять нагрузку с плеч на бедра пользователя. Использование дополнительных модулей позволяет обеспечить защиту до 70 процентов тела. Отмечается, что модульный комплект можно адаптировать под различные задачи.

В КБС «Стрелок» входит бронежилет «Корсет плюс», модули дополнительной бронезащиты, комплект подсумков, рюкзак Т30 и баул Т120. В концерне подчеркнули, что комплект в расцветке «Мульткам» хорошо зарекомендовал себя по результатам боевого применения в зоне специальной военной операции.

В феврале стало известно, что «Калашников» направил на войсковые испытания новые бронешлемы, которые отличаются от имеющихся в войсках изделий более высоким классом защиты. Шлем обеспечивает защиту класса Бр2 при массе, сопоставимой с используемым изделием класса Бр1.