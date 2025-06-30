Взятие под контроль села Дачное в Днепропетровской области обозначает начало создания в этом регионе буферной зоны, чтобы обезопасить российские территории. Об этом заявил «Аргументам и фактам» военный эксперт Алексей Анпилогов.

В мае президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Глава государства отмечал, что российские войска активно подавляют огневые точки Вооруженных сил Украины.

Сегодня стало известно об освобождении первого населенного пункта в Днепропетровской области – села Дачное.

«Это село, по сути, очень небольшое, в нем «смешная» численность населения. Оно расположено на границе Днепропетровской области и ДНР, его освобождение имеет символическое значение», - пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он обратил внимание на то, что «началось реальное формирование буферной зоны на территории Днепропетровской области», которая нужна для того, чтобы в первую очередь обезопасить от обстрелов российские регионы - ДНР и Запорожскую область.