Грушко: военные расходы 32 стран НАТО больше, чем у 163 остальных государств

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сумма военных расходов 32 стран Североатлантического альянса больше, чем у 163 остальных государств мира. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Росссия-24".

"На сегодняшний день, это последние уточненные данные, сумма военных расходов всех стран НАТО составила фантастическую величину - 1 трлн 506 млрд долларов США. Это 55% общемировых. То есть 32 страны НАТО тратят больше, чем остальные 163 страны мира", - отметил он.

Грушко напомнил, что указанные расходы НАТО делятся на две категории: прямые военные расходы (3,5%) и прочие траты, в которые входят инновации и инфраструктура (1,5%). Замглавы МИД РФ указал, что при такой системе в военные расходы можно записать "все, что угодно". "Условно говоря, вы починили дорогу, по дороге можно миномет провести - значит, это двойная инфраструктура. Электричество, железная дорога, пути подвоза. В общем, все, что угодно", - добавил он.

Замминистра отметил, что сумма военных бюджетов НАТО на данный момент в 10 раз превосходит военные бюджеты РФ. Высокопоставленный дипломат указал, что при этом страны - члены альянса продолжают бояться Россию и приписывать ей агрессивные намерения.

Грушко добавил, что к началу 2025 года даже 2% от ВВП на военные расходы из 32 стран НАТО смогли выделить только 23. "В прошлом году европейские союзники США, опять же, потратили на цели обороны 454 млрд. И, конечно, если мы смотрим и прикладываем эти новые планы к нынешнему состоянию Евросоюза, то у серьезных экономистов и наблюдателей возникает сомнение в том, что Европа сможет потянуть этот груз", - подчеркнул он.

Лидеры стран Североатлантического альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, следует из коммюнике, принятого по итогам саммита НАТО, который прошел 24-25 июня в Гааге. Страны - участницы альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения военных расходов НАТО и вплоть до 1,5% ВВП для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления военно-промышленного комплекса.

Президент США Дональд Трамп 20 июня в беседе с журналистами выразил уверенность в том, что на Соединенные Штаты не должно распространяться их требование, адресованное к странам - членам НАТО, повысить военные расходы до уровня 5% от ВВП.