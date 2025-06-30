Генерал подтвердил применение боевого луча в зоне СВО

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что у новой российской лазерной системы ПВО нет аналогов в мире. Об этом военный рассказал порталу NEWS.ru.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВС РФ применили в зоне СВО новую систему противовоздушной обороны с боевым лучом. По данным Mash, система выжигает матрицы камер дронов, в результате управлять дронами становится невозможно

«Применение высокоимпульсного лазерного вооружения - это обкатка в боевых условиях, которая показала себя с очень хорошей стороны. Таких видов вооружения пока нет ни у одной страны мира», - так эти новости прокомментировал Липовой.

Mash отмечал, что новая система ПВО позволяет ликвидировать малые ударные дроны на расстоянии в два-три километра, разведывательные - до шести километров.